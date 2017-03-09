Mehmet Metiner: Kılıçdaroğlu’nun bilinçaltı ‘Evet’çi

Milleti “hayır” demeye çağırıyorsun, ama istediğin şey ancak “evet” denilerek mümkün olabilecek bir şey…

Ama sana teşekkür ederiz.

Bizim, milleti asıl üzerinde düşünmeye sevk etmek istediğimiz konuya sen de parmak bastın.

Doğru söylüyorsun: Cumhurbaşkanı başka bir partiden, Başbakan başka bir partiden olursa, siyasi kıyamet kopar ve sistem milletin üstüne çöker. Ve bundan da başta millet ve ülke zarar görür. Demokratik siyasetin de itibarına kibrit suyu dökülür.

O yüzden yürütmedeki bu iki başlılığın sonlandırılması gerektiğini söylüyoruz.

Aslında senin de bu fikirde olman çok güzel bir şey.

Demek ki bilinçaltın “evet”çi senin…

Mehmet Metiner’in yazısı