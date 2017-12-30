Mehmet Metiner: KHK’larla Meclis’in devre dışı bırakıldığı iddiası doğru değil

Şu hukuk bahsinde bir anlaşalım ilkin.

OHAL, meşruiyetini anayasadan yani hukuktan alan bir yönetim biçimi midir?

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Tabii ki evet.

Peki KHK çıkarma yetkisini hükümete veren Meclis hukuki bir işlem yapmış mıdır?

Tabii ki evet.

KHK iki boyutlu hukuki bir süreç.

Bir:Meclis, Hükümete KHK çıkarma yetkisi veriyor.

İki:Hükümetin çıkardığı KHK’lar Meclis tarafından onaylanıyor. Meclis isterse kabul ediyor, isterse red.

Demek ki KHK’larla hukukun çiğnendiği iddiası da, Meclis’in devre dışı bırakıldığı iddiası da doğru değil.

Tam tersine Meclis her iki halde de yegâne merciidir.

Şimdi denecektir ki mevcut Meclis’te AK Parti çoğunluğu olduğu için AK Parti hükümetinin çıkardığı KHK’lar parmak işaretiyle onaylanıyor.

Ve dolayısıyla muhalefetin iradesi dışlanıyor.

Demokrasi böyle bir şey değil mi?

Demokratik ülkelerin Meclis’i başka türlü çalışıyor da bizim mi haberimiz yok?

Mehmet Metiner’in yazısı