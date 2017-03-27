Mehmet Metiner: Kararnameler kanunun üstünde veya kanun hükmünde değil

Kılıçdaroğlu diyor ki:

“Başkan kanun yerine geçecek kararname çıkarabilecek.”

Külliyen yalan.

Çünkü yeni sistemde Cumhurbaşkanının “kanun yerine geçecek kararname çıkarma yetkisi” yok.

İşin gerçeği şu:

Mevcut sistemde Bakanlar Kurulunun/Başbakanın kararname çıkarma yetkisi var.

Yeni sistemde Başbakanlık olmadığı için, işbu yetki yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanına veriliyor.

Yeni sistemde Cumhurbaşkanının çıkaracağı kararnameler, sadece yürütme alanıyla ilgili olacak.

Kararnameler kanuna uygun olacak.

Meclis, kanuna aykırı olduğuna inanırsa bunu Anayasa Mahkemesine götürecek.

Anayasa Mahkemesi kanuna aykırıdır derse, kararname iptal olacak.

Meclis isterse yeni bir kanun çıkararak, kararnameyi rafa kaldırabilecek.

Kanunu yapan kim?

Meclis.

Kararnameler kanunun üstünde mi veya kanun hükmünde mi?

Hayır!

Mehmet Metiner’in yazısı