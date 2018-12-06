Mehmet Metiner: ‘İzmir’in AK Partisi’ veya ‘Diyarbakır’ın AK Partisi’ olmaz! AK Parti tektir

Herkesi memnun eden partilerin de ilkeleri yoktur. O yüzden “İzmir’in AK Partisi” veya “Diyarbakır’ın AK Partisi” olmaz! AK Parti tektir. Ama farklılıkları tekleştirme anlayışına sahip değildir. Tersine farklılıkları bir arada barış içinde yaşatmayı amaçlayan özgürlükçü bir partidir.

AK Parti’nin bu karakteristik anlayışını ve herkesi kucaklayan ilkelerini anlatmayı becerirsek gerisi kolaydır. Başka söylemler bizi biz olmaktan çıkartır. Kaş yapayım derken göz çıkartır. Dahası ve en fenası inandırıcı olmaktan uzaklaştırır.

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Biz amacı iktidar olan, yani ne pahasına olursa olsun iktidar olan bir hareket değiliz. İktidara gelmek için nabza göre şerbet veren ilkesiz ve amorf bir hareket hiç değiliz. Biz bugüne kadar liderimizin hasbi bir biçimde aktardığı ilkelerimiz dolayısıyla iktidar olmuş bir partiyiz. İktidarı bahşeden Allah’tır. Kalpleri evirip çeviren O’dur. Milletimiz hasbiliğimiz dolayısıyla bizi başına taç etmiştir. Bizi milletimizden uzaklaştıracak ve ilkelerimize gölge düşürecek küçük iktidar hesapları içine girersek kaybederiz, biline.

Mehmet Metiner’in yazısı