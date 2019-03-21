Mehmet Metiner: İnan Reis’im, dediklerini duymazlıktan gelenler var

Şöyle diyorsun Reis:

“Duyuyorum ki teşkilatımızda vatandaşlarımızı anlamakta hâlâ zorlananlar var.”

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Sadece vatandaşlarımızı mı?

İnan Reis’im seni anlamayan, anlamamak için gayret gösteren hatta dediklerini duymazlıktan gelenler var. Üzücü ve vahim olan, bunlardan bir kısmının birçok yerde yönetici katmanlarında bulunuyor olmasıdır. O yüzden seçim sonrasında teşkilatlarımızın misyonumuza uygun bir şekilde yenilenmesi şart. Kimi yerlerde milletvekillerin “Küçük olsun benim olsun!” anlayışına uygun olarak tanzim edilen teşkilatların değiştirilmesi elzem.

Mehmet Metiner’in yazısı