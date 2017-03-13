Mehmet Metiner: İçimizden devşirdikleri köpekleri aracılığıyla başarılı olamayınca, bizzat kendi köpeklerini salıyorlar

15 Temmuz’da üzerimize saldıkları FETÖ’cü köpekleri başarılı olamadı diye hınçlarını bu kez kendi köpekleri marifetiyle çıkartmaya çalışıyorlar.

İçimizden devşirdikleri köpekleri aracılığıyla başarılı olamayınca, bizzat kendi köpeklerini salıyorlar üzerimize.

Sevsinler demokrasinizi sizin! Sevsinler gösteri ve ifade özgürlüğü laflarınızı!

Uzun lafa gerek yok.

İki yüzlü değilsiniz, tek yüzlüsünüz. Ve gerçek yüzünüz bu sizin. Dibine kadar faşistsiniz. Nazizmin günümüzdeki temsilcilerisiniz.

Hiç kimse başka bir Avrupa’dan bahsetmesin bize.

Hele hele Avrupa’nın demokratik değerlerinden zinhar söz etmesin bize.

Avrupa’nın böyle yapmakla kendi değerlerine ihanet ettiği iddiası, kocaman bir yalandan ibaret…

İşin gerçeği şu: Avrupa’nın değerleri yok, sadece ve yalnızca çıkarları var. Avrupa demokrasiyi kendi çıkarları için bir araç olarak kullanıyor.

Avrupa şunu bilsin: Eski Türkiye yok. Ve yaptıkları asla yanlarına bırakılmayacaktır. Misliyle mukabelede bulunmak, en tabii hakkımızdır. Ve bunu kendi asaletimize uygun olarak nasıl yapacağımızı da herkes görecek…

Mehmet Metiner’in yazısı