Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Metiner: İçimizdeki ihanetçilerin arkadan darbelerine maruz kaldık

AK Parti’nin aile partisine dönüştürülmesine duyulan haklı tepki. 

Bir ilde ve ilçede kurum amirleri bir vekilin, bir belediye başkanının veya teşkilat başkanının yakınlarıyla doldurulmuşsa, AK Parti adına hasbilikle çalışanlar tepki duymazlar mı, halk buna bakıp gönül koymaz mı? O yüzden vaktimizin büyük bölümünü dağıtılan ve küstürülen sahayı toparlamakla geçirdik. 

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Reis’in adı üzerinden yapabildik bunu. 

Hasbi olanlar Reis’in boynu bükülmesin diye döndüler. Lakin içimizdeki ihanetçilerin arkadan darbelerine maruz kaldık. Hasbi olanların dönüşünden memnuniyet duymadılar. En önemlisi onların kazanmasını kendi hesapçı dünyaları için bir tehdit olarak gördüler. Ve sandık başlarına gittiklerinde hançeri indirdiler. AK Parti’nin o yerde kazanması yerine kendi hesapçı-çıkarcı iktidar alanlarını korumayı öncelediler. 

Mehmet Metiner’in yazısı

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