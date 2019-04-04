Mehmet Metiner: İçimizdeki AKP’liler ve ihanetçiler arkamızdan vurdular bizi

31 Mart’ta hâlâ devlet içinde varlığını sürdüren kripto FETÖ’cüler üzerinden bir operasyon çektiler bize. Bir de içimizdeki AKP’liler ve ihanetçiler arkamızdan vurdular bizi. Bizden görünerek bizi hançerlediler.

Hamdolsun tüm şer ittifaklarına, içerden ve dışarıdan gelen saldırılara karşın Cumhur İttifakı yüzde 52 oyla gücünü gösterdi. AK Parti hâlâ bu ülkenin en güçlü birinci partisi. Şimdi hasbi olanlarla yola devam günüdür. İnanın milletle gönül bağını kurmasını bilen hasbilerle AK Parti eskisinden daha güçlü olur.

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Mehmet Metiner’in yazısı