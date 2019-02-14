Mehmet Metiner: Hiçbiri çıkıp ‘Yeni bir parti çalışmamız yok’ demiyor

Bir de içimizden birileri var.

Geçmiş dönemlerde Erdoğan sayesinde önemli makamlara gelmiş isimler…

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Onlar da günümüzün Erdoğanfobikleri.

Onların da hesabı başka… Onlar da istiyorlar ki AK Parti bu seçimden başarısız çıksın. Erdoğan’ın gücü kırılsın. Parti başarısız olsun ve Erdoğan’ın da gücü kırılsın ki yeni bir parti kurabilsinler! Hesaplarını oturdukları yerden bu senaryo üzerine kurmuşlar. Hiçbiri sahada yok. Kendi partilerinin başarısı için çalışmadıkları gibi tek olumlu laf ettikleri de yok.

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Ama orda burda çıkıp konuşuyorlar. El altından, bel altından Erdoğan’ı ve AK Parti’yi hedef alan sözler ediyorlar. Üstü örtülü ama adrese teslim laflar. Karamsarlık yayıyorlar. Umutsuzluk pompalıyorlar. Yeni bir parti kurmak için zemin yokluyorlar. Görüşmeler yapıyorlar. Gizliden gizliye. Mertçe davranmıyorlar.

Mesela çıkıp “Böyle bir şey yok!” demiyorlar. Eleştirileriyle kimi hedef tahtasına oturttukları sorulduğunda da pişkince topu taca atıyorlar. Kaçak güreşiyorlar. Hiçbiri çıkıp “Medyada çıkan bu haberler asılsızdır. Yeni bir parti çalışmamız yok. Liderimizin ve Partimizin emrindeyiz!” demiyor. Sonra da kalkıp kendilerini eleştirenleri “fitnecilik”le suçluyorlar. Kimin fitnecilik yaptığı ortada…

Mehmet Metiner’in yazısı