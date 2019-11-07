Mehmet Metiner: Her iki söylemin hedefindeki kişi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır

YİK üyeliğiyle beraber kibri ve özgüveni tavan yaptı.

Ve gerçek yüzünü göstermeye başladı.

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17/25 Aralık’tan sonra dillendirdiği mağduriyet edebiyatını “KHK faciası”na dönüştürdü.

Gelen tepkiler üzerine mecbur kalıp “Ben herkesi kastetmedim, sadece sahiden mağdur olanların varlığına dikkat çekmek istedim!” mealinde açıklamalar yapması o “malum zat”ın her zamanki gibi kendini “zeki”, bizleri de “ahmak” gibi gören karakterinin bir parçası.

“KHK faciası” söylemi, bir FETÖ imalatıdır.

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Bu düpedüz FETÖ ile bir suç ortaklığıdır.

“15 Temmuz tiyatrodur!” söylemiyle “KHK faciadır!” söylemi kelimenin tam anlamıyla FETÖ propagandasıdır.

Her iki söylemin amacı, sadece 15 Temmuz’u gölgelemek değil, FETÖ’cüleri de cesaretlendirmektir.

Dahası her iki söylemin hedefindeki kişi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Mehmet Metiner’in yazısı