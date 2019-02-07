Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Metiner: Henüz vakit varken girdiğiniz yanlış yoldan dönünüz

Önce sahaya ineceksiniz. 

Bak “beka sorunu var!” diyor liderimiz. 

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Seçime giderken kendi kişisel bekanızı her şeyin üstünde tutuyorsanız kusura bakmayın asıl siz bir partili ve dava adamının sahip olması gereken ayarlara dönmelisiniz diyorum. 

Henüz vakit varken girdiğiniz yanlış yoldan dönünüz. 

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Aslanlar gibi sahaya ininiz. 

Reis’in sesini kısmaya, ayağını kırmaya, belini bükmeye çalışanlara karşı dimdik ve mertçe durunuz! 

AK Parti bayrağını göndere çekmek için gecenizi gündüzünüze katınız! 

Gün, sahada hep birlikte bu onurlu duruşu sergileme günüdür. 

Seçimden sonra oturur konuşuruz. 

Gerekirse hesaplaşırız. 

Varsa yanlışlarımız tartışırız yüreklice. 

Ama birbirimizi kırmadan, dökmeden. 

AK Parti davasına zinhar zarar vermeden. 

Mehmet Metiner’in yazısı

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