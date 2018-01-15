Mehmet Metiner: Hangi Kürtler AK Parti’ye küser?

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Doğru soru şudur: Hangi Kürtler AK Parti’ye küser?

İlla da küskünlük üzerinden bir analiz yapılacaksa tabii…

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“Hangi Kürtler” üzerinden konuştuğunu söylemeden “Kürtler” diye başlayan genellemeci cümleler kuranlar bilesiniz ki PKK/HDP muhibbi kimselerdir.

Ve bunların zinhar demokratlıkla alakaları yoktur.

Kürtleri AK Parti karşıtlığına sürüklemek için masumane gibi duran ama özünde bilinçli bir algı operasyonuna yaslanan bu tür sorularla yönlendirenler ne gerçekte Kürtleri sevdikleri için bunu yapıyorlar, ne de sahiden demokrat oldukları için.

AK Parti düşmanlığı üzerine siyaset yapan bu çevreler tarafından “Kürtler“ en kullanışlı araç olarak görüldükleri için hep “Kürtler” üzerinden konuşmayı tercih ediyorlar.

Demokrat değiller…

Çünkü Kürtlere dayattıkları bir tercih var: PKK/HDP.

Mehmet Metiner’in yazısı