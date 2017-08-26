Mehmet Metiner: Gün saflarımızı pekiştirme günüdür

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Melek değiliz.

Kırgınlıklar ve güceniklikler olabilir elbet.

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Lakin bizi birbirimize düşürmek için pusuda bekleyen fitnecilerin oyununa düşmemek gerek.

Unutmayalım ki Peygamberimizin en yakın arkadaşları birbirine düşürüldüler.

Fitne öyle bir şeydir ki dedikoduyla beslenir.

Gruplaşmalarla yıkıma dönüşür.

Aman ha!

AK Parti’mizi 2019 seçimlerinde hezimete uğratmak için sinsi planlar yapan dış ve iç güçler doğrudan birliğimizi hedef alacaklardır.

Gün saflarımızı pekiştirme günüdür.

Dosta da düşmana da liderimizin öngördüğü doğrultuda davamıza sadakatimizi gösterme günüdür.

Varsa bir yanlış düzeltilir.

Lakin fitneye sebebiyet veren bir yanlışın içine sürüklenirsek, kendimizle birlikte davamızın da mahvına yol açmış oluruz.

Hem unutmayalım ki hoşumuza gitmeyen veya nefsimize ağır gelen bir şey hakkımızda hayırlı olabilir.

Aman dikkat!

Mehmet Metiner’in yazısı