Mehmet Metiner: FETÖ kalıntıları faal, FETÖ hücreleri aktif

Sayın Bahçeli’ye katılıyorum.

Evet, FETÖ kalıntıları faal, FETÖ hücreleri aktif.

Korkuya da, rehavete de gerek yok.

Büyük bir cesaretle FETÖ’nün açık ve gizli, sistemin derinliklerinde hâlâ faal olan tüm unsurlarını kökten kazımaya devam etmeliyiz.

“Kökünü kazımak” tabirinden bazıları rahatsızlık duyuyorlar.

FETÖ, bünyemize musallat olmuş habis bir urdur.

O yüzden kökünü kazımak gerekir.

FETÖ’yü sadece Pensilvanya’daki o İblis’ten ve modern haşhaşilerinden ibaret görenler yanılıyorlar.

FETÖ, malum güçlerin Türkiye’ye karşı kullandığı uluslararası bir sistemin adıdır.

Bu sistemin ayakları farklı farklıdır.

Bu sistem içinde kendilerine görev verilenler de türlü türlüdür.

FETÖ’nün siyasi ayağını merak edenler, FETÖ’nün argümanları üzerinden kimin yol yürüdüğüne bakmalıdırlar.

Mehmet Metiner’in yazısı