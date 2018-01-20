Mehmet Metiner: FETÖ kaftanına bürünen CHP’liler kim?

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FETÖ kaftanına bürünmüş darbeseverlerin CHP içinde sadece bu “dişi başkan”dan ibaret olduğunu sananlar yanılıyorlar.

Bakınız hâlâ CHP içinde siyaseten etkili ve yetkili konumda olan Prof. titrli milletvekili Gaye Usluer, Mısır’da darbeyle seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’nin devrilmesinden hemen sonra attığı tweette aynen şöyle diyordu: “Sıra Türkiye’nin Mursi’sinde…”

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Türkiye’nin Mursi’si dediği Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi devrilmek istenmesi karşısında bu zihniyet sahiplerinin derinden sevinmediğini söylemek ne kadar doğru değilse, CHP içinde sahiden darbeye karşı olan kimselerin olmadığını iddia etmek de doğru değildir.

CHP’nin içinde FETÖ kaftanına bürünmüş darbesever FETÖ’cülerin giderek etkili pozisyonlara getirilmeleri düşündürücüdür.

Hem Pensilvanya’yaki deccale hem de HDP eşbaşkanına militanca bir üslupla selam yollamak manidar bir siyaset örneğidir.

Mehmet Metiner’in yazısı