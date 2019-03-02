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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Metiner: ‘Erdoğansız AK Parti’ kumpasının başını çekenler kılık değiştirerek yol kesmeye çalışıyor

Zor süreçlerde Reis’i yalnız bırakanlar, FETÖ ile aleni ve açık işbirliği yoluna gidenler, FETÖ ile amansız mücadele sürecinin başladığı 17/25 Aralık sürecini ‘yolsuzluk söylemi’ üzerinden kesintiye uğratmak isteyenler, FETÖ’nün yüce divan hamlesiyle Reis’in başını koparmayı amaçlayanların değirmenine ‘Yolsuzluk yapanlar babamızın oğlu olsa kolunu koparırız!’ söyleminin arkasına kurnazca saklanıp su taşıyanlar, kendilerine makam verilmediği için Reis karşıtı bir pozisyona geçenler hiç kabahatli değil de Reis suçlu öyle mi?

Yazıklar olsun!

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Kendi liderini ‘yolsuzluk kılıfı’ üzerinden alçakça itibarsızlaştırıp devirmek isteyen FETÖ ile söylem birliği içine girenler, başka bir deyişle ‘Erdoğansız AK Parti!’ kumpasının başını çekenler şimdi kılık değiştirerek yol kesmeye çalışıyorlar.

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