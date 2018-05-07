Mehmet Metiner: Erdoğan’ın yakasında her daim Türk bayraklı rozet bulunmaktadır

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Bay İnce’ye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk’ün Cumhuriyetini ve kurucu değerlerini yok eden bir düşman! Memleketi bu düşmandan kurtarmak Atatürk’ün izinden gidenler için bir mecburiyet! Erdoğan düşmanından memleketi kurtaracak tek yiğit de kendisi! Daha doğrusu “İşgal altındaki memleketi kurtaracak ikinci Atatürk” kendisi!

Erdoğan’ı kutuplaştırmakla suçlayanların bu düşmanlaştırıcı anlayışa ne diyeceklerini merak ediyorum doğrusu!

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“Partili Cumhurbaşkanının tarafsız olamayacağı” varsayımı üzerinden Erdoğan’a “namus ve şeref” bahsinde hayasızca saldıran Bay Kemal ve Bay İnce’nin Atatürk’ün yakasındaki parti rozeti için ne diyecekleri elbette merak konusudur.

Bay İnce yakasından çıkardığı “CHP rozeti”yle artık tarafsız olduğu mesajını önemsiyorsa kendini özdeşleştirdiği Atatürk’ün yakasından asla çıkarmadığı “CHP rozeti” için ne diyeceğini de elbette bizler önemseriz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tıpkı Atatürk gibi “Partili Cumhurbaşkanı”dır. Bu halkın kabul ettiği anayasa gereğidir. Lakin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakasında her daim “Türk bayraklı rozet” bulunmaktadır.

Mehmet Metiner’in yazısı