Mehmet Metiner: Demirtaş aşkı bu yeni ittifakın simgesi

İki şeye dikkat. Bir: Gülen yüzüne. İki: Demirtaş aşkına. İkisi de proje. Gülen yüz, dışarıda malum güçlerce tasarımlanmış yeni siyasetin maskesi. Demirtaş aşkı ise bu yeni ittifakın simgesi. Demirtaş övgüsünün kendisini destekleyen HDP/PKK tabanına verilmiş öylesine bir selam olduğunu sananlar yanılıyorlar. Türkiye malum güçlerce yıldızı parlatılan bu yeni siyasal figür üzerinden yeni bir rotaya oturtulmak isteniyor. Mesele belediye başkanlığının çok ötesindedir. Asıl tasarım, bir yeni siyasi liderliğin inşa sürecidir.

Mehmet Metiner’in yazısı