Mehmet Metiner: Cumhurbaşkanımız bu lafların sahiplerini zinhar kendinden bilmez!

Ne yani bir darbe olduğunda biz elimizdeki listeye bakıp evlere mi dalacağız, o evlerde kadın-çocuk demeden katliam mı yapacağız?

Sizi bilmeyiz beyler, ama biz bu değiliz! Milletimizin genlerinde de, geleneğinde de terörizm yoktur. Aklınızı başınıza toplayınız beyler!

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“Hele Cumhurbaşkanımızın kılına dokunun da görürsünüz!” diye başlayan ve “işte o vakit kadınlarınıza ve çocuklarınıza varıncaya değin!” diye noktalanan vahşet naraları atmak Cumhurbaşkanımızın şahsında temsil edilen değerler sistemimize indirilmiş en ağır darbelerden biridir.

Cumhurbaşkanımız bu lafların sahiplerini zinhar kendinden bilmez!

Mehmet Metiner’in yazısı