Mehmet Metiner: CHP’li sözcü öyle bir iddiada bulunuyor ki kulaklarıma inanamıyorum

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Kürsüde konuşan CHP Grup Başkanvekili. O geceyi anlatıyor. 15 Temmuz gecesini…

Genel Başkanlarının tankları görüp sıvıştıktan sonra sığındığı evdeki görüntüler fena halde canını sıkmış olmalı ki yüksek sesle bağırıp çağırıyor.

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“Darbe olursa tankların üstüne ilk ben çıkarım!” deyip kahramanlık gösterisinde bulunan Genel Başkanlarının, tankları görür görmez sıvıştığı o evdeki görüntülere getirilen eleştirilere ağız dolusu fos laflarla cevap veren CHP’li sözcü öyle bir iddiada bulunuyor ki kulaklarıma inanamıyorum.

İlkin ciddi bir şaşkınlık ve sonrasında derin bir hayıflanmaya eşlik eden sözlü itirazım geliyor.

Peki o, ne mi diyor?

“Cumhurbaşkanı Erdoğan da Atatürk Havalimanı’na indikten sonra uçağıyla hangara çekilip saklanmadı mı?”

Sen aklıma mukayyet ol Yarabbi diyorum! Bu yalan ve iftira karşısında içimde biriken öfkeyle lahavle çekiyorum!

Mehmet Metiner’in yazısı