Mehmet Metiner: CHP neden memnun değil?

Siz merak etmiyor musunuz: Kılıçdaroğlu CHP’si niye olup bitenden memnun değil?

ABD ile ‘Ankara Mutabakatı’ yapıldı.

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CHP yönetiminden kayda değer bir açıklama gelmedi.

Bu mutabakatın Türkiye açısından bir başarı mı yoksa başarısızlık mı olduğu konusunda şöyle dişe dokunur tek bir açıklama duymadık.

Yazılı ve görsel medyada CHP’nin ağızları ve kalemşörleri o eski bildik eleştirilerini sürdürmeyi ihmal etmediler ama…

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Soçi Mutabakatı”nın içeriği tüm dünya tarafından Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin diplomasi başarısı olarak anılıyor ama CHP’den kayda değer bir açıklama yok.

Demek ki Türkiye’nin başarısı onları memnun etmiyor.

Bunu kamuoyu korkusu dolayısıyla mertçe çıkıp açıklayamadıkları için başka türlü kelime oyunlarıyla açığa vuruyorlar.

Mehmet Metiner’in yazısı