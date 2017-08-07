Mehmet Metiner: Biz yeni bir devlet kurmuyoruz

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Başımızda onca gaile varken, en fenası Türkiye türlü provokasyonlarla bir iç çatışma ortamına sürüklenmek istenirken, içimizden birilerinin kalkıp “15 Temmuz’dan sonra yeni bir devlet kuruyoruz. Bu yeni devletin kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır” demesi, en hafif tabiriyle pusuda bekleyenlerin değirmenine su taşımak anlamına gelir.

Az kabahat değildir bu.

Reklam

Provokasyonları “siyasi akıl”la boşa çıkartmamız gereken kritik bir dönemde, hangi niyetle yapılmış olursa olsun düpedüz provokasyon anlamına gelen söz ve davranışlardan kaçınmak gerek.

Kim ki buna özen göstermiyor ve pusuda bekleyenlere koz veriyorsa kusura bakmasın sadece partimize değil, “Yeniden Büyük Türkiye” mücadelemize de zarar veriyor demektir.

Biz yeni bir devlet kurmuyoruz. Devletimizi/Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırıyoruz. Bürokratik organların, siyasi otoritenin emrinde olduğu bir güçlü demokrasiyi tesis etmeye çalışıyoruz. Milletin hadim değil hakim olduğu hakiki bir demokratik cumhuriyet inşa etmeye çalışıyoruz

Mehmet Metiner’in yazısı