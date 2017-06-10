Mehmet Metiner: Biri özgürlük hareketi, ötekisi terör örgütü!

Türkiye’de HDP’ye laf kondurmayan CHP, niye bir siyasi parti olarak HAMAS’ı tıpkı ABD ve işbirlikçileri gibi “terör örgütü” olarak ilan ediyor?

Türkiye’deki PKK’yı dilinin ucuyla “terör örgütü”, PKK’nın Suriye’deki kolunu ise kendi topraklarını koruyan özgürlük savaşçısı olarak selamlayan, dahası PKK’nın siyasal partisi olan HDP’yi bazen HDP’den fazla savunan CHP’nin bu HAMAS düşmanlığının sebebi nedir acaba?

Aynı CHP nedense FKÖ’ye “terör örgütü” demiyor.

Oysa FKÖ bir dönem tüm dünyada “terör örgütü” olarak kabul ediliyordu.

O dönemde de FKÖ’ye sempatiyle bakan CHP ve solcu örgütler, ne hikmetse bugün HAMAS’a ABD’nin ağzıyla “terör örgütü” deyip duruyorlar.

Sizce de ilginç bir beraberlik değil mi bu?

FKÖ laikçi-seküler bir örgüt olduğu için CHP ve solcular nezdinde “iyi”, HAMAS dini bir dünya görüşünü esas aldığı için “kötü”…

Biri özgürlük hareketi, ötekisi terör örgütü!

Mehmet Metiner’in yazısı