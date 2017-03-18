Mehmet Metiner: Bilmeyen de sanır ki yeni sistemde Cumhurbaşkanı’na kral yetkisi veriliyor

Bilmeyen de sanır ki yeni sistemde Cumhurbaşkanı’na kral yetkisi veriliyor.

Ya da, ABD veya Fransa’da Başkan’a/Cumhurbaşkanı’na tanınan yetkilerden daha fazla yetki veriliyor.

Yok böyle bir şey.

Tam tersine, mevcut sistemde Cumhurbaşkanı bir tür sembolik kral hükmündedir.

Çok geniş yetkilere sahip olan Cumhurbaşkanı’nın ne siyasi, ne de hukuki bir sorumluluğu vardır.

Cumhurbaşkanı bir tek vatana ihanet suçundan yüce divana gönderilebilmektedir.

Oysa yeni sistemde Cumhurbaşkanı’nın; hem halka karşı siyasi sorumluluğu var, hem yapıp ettikleri dolayısıyla Meclis’e ve yargıya karşı sorumluluğu var.

Mehmet Metiner’in yazısı