Mehmet Metiner: Anayasa değişiklik teklifini anayasaya aykırı bulup AYM’ye taşımamanız doğru bir tavır mı?

Kemal Bey, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gitmediğiniz için hepimiz sizi tebrik ettik. Sizinkinin taktiksel bir tavır alış olduğunu cümle alem biliyor bilmesine, en başta bizler biliyoruz ama buna rağmen millete güvenilmesi gerektiğine dair vurgunuzdan dolayı sizleri alkışladık.

Şimdi soruyorum: Hem anayasa değişiklik teklifini anayasaya aykırı bulduğunuzu iddia edip, hem de bu durumu AYM’ye taşımamanız siyaseten ve hukuken ilkesel ya da doğru bir tavır mıdır?

Sahiden anayasaya aykırı bir teklif olduğunu düşünüp AYM’ye gitmemeniz ne kadar yanlış ise anayasaya aykırı olmadığı halde böyle bir iddiada bulunmanız da bir o kadar yanlış değil midir?

Cevap verin lütfen: Halk oylamasına sunulan teklif anayasaya aykırı mı, değil mi?

“Aykırı ama mevcut AYM’nin başvurumuzu reddedeceğine inandığımız için vazgeçtik” diyecekseniz, o zaman “halka güvendiğimiz için vazgeçtik” demeniz düpedüz bir yalan ve kandırmaca değil midir?

Dürüstçe cevap verin lütfen: AYM’nin, müracaat etmeniz halinde bu teklifi reddedeceğinden emin olsaydınız müracaat etmekten vazgeçer miydiniz?

Mehmet Metiner’in yazısı