Mehmet Metiner: Amerikan üsleri de kendilerine başka bir yer bulsun

Rahibi evinde ziyaret ettikten sonra sömürge valisi edasıyla ültimatom verir gibi konuşan küstah Amerikan maslahatgüzarının şahsında ABD’ye öfkemiz arttıkça artıyor. NATO çatısı altında beraber olduğumuz bir ülkeden saygı bekliyoruz; küstahça tehditler değil!

Gerek maslahatgüzarın açıklaması, gerekse akabinde Beyaz Saray’dan yapılan öfkeli açıklama ABD’nin kaba tehditlerle Türkiye’ye diz çöktürmekten vazgeçmeyeceğini gösteriyor. O yüzden diyorum ki ilişki biçimimizi temelden gözden geçirmenin vakti geldi de geçiyor.

Reklam

Bu ne kabul edilebilir, ne de sürdürülebilir bir durumdur.

Çok açık söylüyorum: Bu böyle devam ederse NATO çatısı altında bir arada olmamıza gerek yok. Amerikan üsleri de kendilerine başka bir yer bulsun. Amerika’ya da NATO’ya da mecbur ve mahkum değiliz. Bize düşmanlık edenlerin canı cehenneme!

Reklam

Mehmet Metiner’in yazısı