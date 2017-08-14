Mehmet Metiner: AK Parti hem muhafazakar hem devrimci bir parti

AK Parti hem kadim geçmişe yaslanan muhafazakar bir parti; hem de bugünü ve yarını değerler üzerinden inşaya yönelen, statükoyu yıkan devrimci bir partidir.

AK Parti kendini sadece muhafazakar olarak değil aynı zamanda demokrat olarak da tanımlayan bir partidir.

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Her demokrat hareket, özü itibariyle değişimci ve devrimci bir harekettir.

AK Parti’nin asıl başarısı muhafazakarlıkla tutuculuğu, devrimcikle sil-baştan kıyıcılığı ayrıştırmasında yatıyor.

AK Parti’nin muhafazakarlığı, Avrupa’daki muhafazakarlık anlayışına hiç benzemediği gibi devrimciliği de Fransa’daki Jakoben devrimcilikle asla benzeşmez.

AK Parti’nin devrimciliği, demokratik devrimciliktir.

Mehmet Metiner’in yazısı