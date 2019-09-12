Mehmet Metiner: Adı lazım değil, adam tam bir kibir abidesi

Adı lazım değil.

Adam tam bir kibir abidesi.

Reklam

Ama kibri mütevazılık postunda.

En tehlikeli kibir türüdür bu: Tevazu kisvesine bürünmüş kibir!

Kendi fikirlerini çok önemser.

Reklam

Siyasette duayen olduğuna inanır.

Müthiş hırslıdır. Bir o kadar da kindar, kıskanç ve kaprisli.

İlerleyen yaşına rağmen benlik davası güder. Kendi aklını herkesinkinden üstün görür. Dolayısıyla fikirlerini…

Hangi kesimin üzerinde artık etkisi vardır bilinmez ama kendisi gücüne ziyadesiyle inanır.

Oturduğu her yerde ağırlığından bahseder. Bir insan niye ağırlığından bahsetme gereği duyar ki bilmem! Benim bildiğim ağırlığı olan bundan bahsetmez. Siyasi gücü ve karşılığı olan bunu dile getirmez.

Mehmet Metiner’in yazısı