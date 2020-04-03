Mehmet Faraç: Salgının arkasındaki ihmal ve gaflet ısrarla sorgulanmalı

Bırakın salgının başladığı Çin’deki büyük yıkımı; Çin’den gelen bir kişinin İtalya’da, virüsü 2 ay içerisinde on binlerce insana bulaştırması ve bu ülkede her gün 600- 900 arasında insanın ölmesi son günlerde tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de yeterince dikkat çekiyordu…

Yani, Sağlık Bakanı’nın önceki akşam açıkladığı 15 bini aşkın vaka ve 277 kayıp sonucuna ulaşılacağını tıpla-bilimle uzaktan yakından ilgisi olmayan her birey zaten öngörüyordu…

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İşte bu yüzden de; devleti yönetenlerin, yardım toplamak ve her gün vaka raporu açıklamak arasında bocaladığı bir dönemde, salgının Türkiye’de de ürkütücü boyutlara ulaşmasının perde gerisindeki beceriksizlik- ihmal ve gafletin ısrarla sorgulanması gerekiyor…

Mehmet Faraç’ın yazısı