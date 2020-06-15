Mehmet Faraç: Salgından daha vahim bir ekonomik tabloya sürükleniyoruz

AKP iktidarı halen konut ve tüketici kredisi faizlerini düşürerek, halkı bankalara borçlandırma yöntemi ile ekonomiyi ayakta tutmaya çalışıyor!!!

Meselenin özeti bellidir; Corona etkisini sürdürürken, ekonomideki vahim tablo Türkiye’yi virüs salgınından çok daha büyük bir felakete doğru sürüklüyor…

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Türkiye, çarpık tablonun acısını çok yakında iflaslarla, batık kredilerle, icra dosyalarıyla ve ne yazık ki, sosyo ekonomik bataklığın tetiklediği intihar vakalarıyla hissetmeye başlarsa, kimse şaşırmasın!

Mehmet Faraç’ın yazısı