Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Faraç: ‘Kızılay zarfı’ndan saçılanlar!…

Bu ülkede kirlilik ve bozulma deyince her şey aklımıza gelirdi de, Kızılay’ın bu cendere içersinde kendini yıpratabileceği aklımıza gelmezdi…

Yargıdan eğitime, güvenlikten bürokrasiye kadar her şeyin hızla kirlendiği- bozulduğu AKP iktidarı döneminde ne yazık ki Kızılay ile ilgili de kahredici, kötü bir algı giderek büyüyor…

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Toplumun gözbebeği gibi koruduğu Kızılay artık tarikat ve cemaatlere para aktaran bir paravan dernek olarak da medyaya yansıyor…

Başkanından itibaren çalışanlarının astronomik maaşlarıyla gündeme gelen Kızılay’ın, Ensar gibi, adı çocuk tecavüzüyle anılan bir vakıfla yanyana getirilmesi bile başlı başına bir kirlilik, yozlaşma ve bozulmanın belgesi… Sözü fazla uzatmaya gerek yok, Kızılay’da yaşananlar vahimdir…

Mehmet Faraç’ın yazısı

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