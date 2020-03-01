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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Faraç: İdlip saldırısının faili niçin gizleniyor?

Türkiye’nin, Suriye’de giderek daha çok batağa gireceğine ilişkin uyarıları bu köşede defalarca yineledik…

Çatışma ve saldırılarda, geçen haftalarda, 2 eylemde 13 askerin şehit olmasının yankısı durmazken, İdlib’te 27 Şubat’ta öylesine büyük bir saldırı yaşandı ki, işte bu vahim vaka, 4 yıl önceki Rus uçağının düşürülmesi olayını da bir kez daha akıllara getirdi!..

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O halde soralım; Türkiye ve Rusya’nın “terörizmle mücadele” adı altında Suriye topraklarında boy göstermesinin ardında neler yaşanıyor, İdlip’te askeri birliği hedef alan asıl fail niçin gizleniyor?..

Mehmet Faraç’ın yazısı

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