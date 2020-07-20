Mehmet Faraç: Hükümet gündemi ne kadar oyalarsa oyalasın, durum vahim

Meselenin özeti bellidir; Corona dehşeti hem Dünya Sağlık Örgütü’nün hem de bu konuda çalışmalar yürüten Bill Gates’in açıklamalarına bakılırsa, 2021 sonbaharında ancak kontrol altına alınabilecek…

İşte bu yüzden; hükümetin Temmuz ayında verdiği komik maaş zammının da aylar önce zaten cebinizden alındığını unutmayın, ekonomideki gidişatı olabildiğince takip edin, her açıdan tedbirinizi alın, harcamalarınızı iyice kısın ve hesabınızı çok iyi yaparak ayakta durmaya çalışın…

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Hükümet ve yandaş medyası gündemi ne kadar oyalarsa oyalasın, ne kadar toz pembe tablolar çizerse çizsin, dövizdeki çılgın gidişat bile tek başına gösteriyor ki, durum çok vahimdir vesselam…

Mehmet Faraç’ın yazısı