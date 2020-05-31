Mehmet Faraç: Floyd olayı ve Trump’ın kışkırtıcı tavrı

Giderek büyüyen şiddet dalgası Amerika’nın birçok eyaletinde iç güvenliği tehdit edecek boyutlara ulaşırken, Trump yine ihtiyatlı ve sakin bir portre çizemiyor, üstelik çok pervasız davranıyor…

Çünkü siyahi bir Amerikalı’nın polis tarafından adeta boğularak öldürülmesinin ardından eylemler yayılırken, Trump ateşe benzin döker gibi davranıyor, olayları büyütüyor…

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İşte bu kışkırtıcı tavrı, ABD gibi devasa bir ülkenin nasıl bir psikolojinin yönetiminde olduğu kuşkusunu bir kez daha gündemde tutuyor…

Mehmet Faraç’ın yazısı