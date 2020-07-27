Mehmet Faraç: Ekonomide alarm çanları çalmaya devam ediyor

Yılda neredeyse 100 bin işyerinin kapısına kilit vurduğu Türkiye’de, bir de Corona salgınının dehşet verici etkisi var ki, kapanan işyerleri sayısı rekor düzeye ulaşıyor…

Velhasıl, AVM’lerin büyük bölümünde işyerlerinin yarısı kapandı, yiyecek içecek alanlarında da çoğu restoran kapısına kilit vurdu… Çarşı- pazar derseniz, oraları yangın yeri!..

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Piyasada ürkütücü bir belirsizlik olunca ve yurttaşlar birikimlerini dövize çevirerek mevduat hesaplarına yatırınca, ekonomideki durgunluk zirve yaptı ve insanlar zorunlu gereksinimleri dışında alışveriş yapmaktan da iyice kaçınmaya başladılar…

Ancak bu vahim tablonun ikinci ve üçüncü perdeleri de var ki, memleketin gidişatı ile ilgili alarm çanları çalmaya devam ediyor…

Mehmet Faraç’ın yazısı