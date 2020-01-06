Mehmet Doğan: Resme dikkatli bakarsak, Türkiye adım adım kuşatılıyor

Her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor. Irak’taki İran askeri varlığı, Suriye’de yürüttüğü siyaset, Lübnan’daki etkisi… İsrail’e yönelik bir tavır olarak yorumlanabilir mi?

‘Kudüs Gücü’nün Kudüs’e, İsrail’e yönelik bir harekâtını bilen varsa, beri gelsin. Kudüs Gücü’nün Irak’taki varlığı, bilhassa Suriye’deki operasyonları en çok hangi ülkenin ekmeğine yağ sürüyor?

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Elbette İsrail’in! Kudüs Gücü bu haliyle bu ülkelerde olmasa idi, en çok İsrail tedirgin olacaktı.

Şunu akıldan çıkarmayalım: İran’ın askerî desteği olmasa, Esed rejimi diye bir şey var olamaz. Suriye meselesini çözümsüz hâle getirmek için bundan daha uygun bir araç bulunamazdı.

Irak’ın istikrarsızlaştırılması, Suriye’nin istikrarsızlaştırılması, İsrail’in varlığı için şart olarak görülmektedir. Bu istikrarsızlık en çok hangi ülkeyi etkilemektedir?

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Türkiye’yi!

Resme dikkati bakarsak: Türkiye adım adım kuşatılıyor.

Mehmet Doğan’ın yazısı