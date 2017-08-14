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Mehmet Dişli’nin avukatından müşteki bölümüne: Kim o geri zekalı?

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Darbe girişiminin komuta merkezi olarak bilinen Akıncı Üssü’ndeki faaliyetlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında yine gerginlik yaşandı.

Fotoğraf: DHA

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada kritik isimlerden, AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli’nin kardeşi Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi eski başkanı tümgeneral Mehmet Dişli’nin savunması tamamlandıktan sonra çarpraz sorguya geçildi.

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Avukat ve sanıkların sorularının ardından Dişli’nin avukatı savunma yaptı. Savunma sırasında zaman zaman bekleyen avukata, müşteki avukatlarının bulunduğu bölümden, “Yalan bulamıyor” diye laf atıldı.

Bu duruma sinirlenen avukat, “Kim o geri zekalı?” dedi. Bu söze, salondakilerden yoğun tepkiler yükseldi.

Müşteki avukatlarının da tartışmaya katılması üzerine sanık ve müşteki avukatları bir süre karşılıklı atıştı. Tartışma, Mahkeme Başkanı Selfet Giray’ın araya girmesiyle son buldu. Duruşma, sanık Muzaffer Düzenli’nin savunmasıyla devam etti.

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