Mehmet Demirkol’un bu transfere itirazı var: Enes Ünal’ı oynatmadan satan City’nin yaptığı neredeyse insan ticareti

Fanatik yazarı ve NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Bursaspor’dan transfer ettiği Enes Ünal’ı iki sezon kiraladıktan sonra Villarreal’e satan Manchester City’nin oynatmayacağı futbolcuları alarak piyasa manipülasyonu yaptığını savundu.

‘Vitrini parlatmamız lazım’

Demirkol, Bursaspor’dan 3 milyon avro (yaklaşık 12 milyon lira) karşılığında City’ye geçen genç golcünün iki yıl sonra 14 milyon avro (yaklaşık 56 milyon lira) bonservis bedeliyle transfer edildiğine dikkat çekti: “Çok acayip bir para. Biz buradan satamıyoruz aynı oyuncuyu. Çok daha flaş bir takıma, Manchester City’ye 3 milyon avroya gidiyor Bursa’dan. İşte bu vitrini parlatmamız lazım. Vitrini parlatmanın yolu da her sene bu oyunculardan birer ikişer çıkarmak. Yani, alıcının markaya güvenmesini sağlamak.”

‘Neredeyse insan ticareti’

“Bu neredeyse insan ticareti” diyen NTV Spor yorumcusu şöyle devam etti: “Oyuncu yetiştirip satmakta hiçbir sakınca yok. İtirazım olan noktayı anlatayım. Bu tip kulüpler sonunda böyle olacağını bilerek, gereğinden, kullanabileceğinden fazla oyuncu alıp, bunları kiralayıp, sonra satıp piyasa manipülasyonu yapıyor. Bu oyuncuların hepsini oynatması mümkün değil. 20 tane oyuncu alıyor. Sonra bunları kiraya veriyor. Bunların çok azından yararlanıyor, çoğunu satıyor. Senin işin futbol oynamak, futbolcu satmak değil. Futbolcu satmak yan iş. Sana bir sürü para kazandıran, ticari işler söyleyebilirim. Çok para kazanırsın, yasalara da uygundur ama yanlıştır. Enes özelinde söylemiyorum ama bu kulüpler gereğinden fazla oyuncu alıyorlar. Bunlardan yararlanamayacağı açık. Tamamen Enes konusunun dışında konuşuyorum. Şimdi burada söyleyeceğim, Enes’in menajeri de alınacak, herkes alınacak. Aşırı oyuncu alıp, kullanmadan bunları satıp, acayip acayip paralar dönüyor etrafta. Sonra da anlamıyorsun. Sonra bir bakıyorsun, menajerin biri bir transferden 25 milyon avro kazanmış.”