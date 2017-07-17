Mehmet Demirkol’dan ‘kebapçı kavgası’ yorumu: Suçlu Terim değil, bu tavrın ülkede kutsanması

Fanatik yazarı ve NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in karıştığı ‘kebapçı kavgası’ hakkını yorumladı: “Ülkeye çok uzun yıllardır hakim olan futbol oligarkı, hiçbir şeyden sorumlu olmadan, hiç hesap vermeden paraya, güce ve her şeye sahip oluyor. Bilgi değersizleşiyor, görgü çöp oluyor. Burada suçlu Fatih Terim değil, bu hal ve tavrın ülkede kutsanması.”

Terim’in damadı Ahmet Baran Çetin, sahibi olduğu Beeves adlı restoranı komşu restoran Yüzevler’den ayırmak için ortaya hasırdan bir paravan çekmiş, ancak bu durum kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından şikayet edilmişti.

Reklam

Şikayetçinin Yüzevler’in sahibi ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu yedek üyesi Selahattin Aydoğdu olduğunu düşünen Çetin, durumu kayınpederi Terim’e anlatmış, bunun üzerine Terim, iki damadı ve bir korumasıyla Aydoğdu’nun ‘mekanını basmıştı’.

Son olarak Aydoğdu ‘basın yoluyla hakaret ve tehdit’te bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

‘Terim kendinden bile sorumlu olmak istemiyor’

Olayı Fanatik’e değerlendiren ve ‘insanın hata yapabileceğini, önemli olanın hatanın farkına varıp, şeffaf ve açık olup durumu düzeltmek için çaba sarfetmek olduğunu’ belirten Demirkol şunları söyledi: “Buradaki ilk sorun bu tavrı sergileyememek. Orada ne olup, ne bittiğini sadece tek taraftan duyduk. Diğer taraf hiç üzerine alınmıyor. Halbuki tüm Türkiye’yi ilgilendiren taraf o. Türkiye Futbol Direktörlüğü ünvanı, tarihte eşi benzeri görülmemiş yetkileri Fatih Terim’e veriyor.”

Demirkol, Türkiye futbol direktörü olarak sokakta top oynayan sekiz yaşındaki çocuktan bile sorumlu olduğunu kaydettiği Terim’in ‘kendinden bile sorumlu olmak istemediğini’ söyledi.

‘Yaşananlar sebep değil sonuç’

Bunların ‘güç’, ‘otorite’, ‘iktidar’ ve ‘yönetsel bilgi’ dörtgenindeki uyumsuzluktan kaynaklandığını kaydeden spor yorumcusu şöyle devam etti: “Her şeyi çok iyi bilen, en iyi bilen Türkiye Futbol Direktörü olabilir. Türkiye Futbol Direktörü, iktidara sahip olur, iktidara sahip olan da çok güçlü olur. Fakat bizdeki sistem farklı işliyor. İktidara sahip oluyorsunuz, çok güçlü oluyorsunuz ve bir şey bilmeniz gerekmiyor. Bu yaşananlar bir sebep değil, bir sonuç. Ülkeye çok uzun yıllardır hakim olan futbol oligarkı, hiçbir şeyden sorumlu olmadan, hiç hesap vermeden paraya, güce ve her şeye sahip oluyor.”

‘Allah müstehakımızı veriyor’

Bilginin ‘değersizleştiğini’, görgünün ‘çöp’ olduğunu aktaran Demirkol, “Bu yaşadıklarımız 16 yaşındaki çocuğun kamptaki tavırlarına da yansıyor, İsviçreli futbolcuların dövülmesine kadar gidiyor. Kimse özür dilemiyor, kimse kendisi ile hesaplaşmıyor, herkes başkasına hesap soruyor. Burada suçlu Fatih Terim değil, bu hal ve tavırın ülkede kutsanması. Yani Allah müstehakımızı veriyor” diye konuştu.