Mehmet Demirkol’a göre Fenerbahçe’ye ‘adam adama’ kaybettirdi: En son İngiltere’ye 8-0 yenildiğimiz maçta yapmıştık

Fanatik yazarı ve NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Krasnodar’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe’nin ‘adam adama’ savunma anlayışını eleştirdi.

‘Aydın Örs’ün yorumlaması lazım’

“Esasında bizim değil Aydın Örs’ün filan burada oturup yorumlaması lazım. Ergin Ataman’a, Obradovic’e bağlanmamız lazım” diyen Demirkol, şöyle devam etti: “İlk yarı adam adama oynadı Fenerbahçe, ikinci yarı alan savunmasına döndü de ondan. Bugünkü adam adamanın, neredeyse 10’a 10 adam adamanın… Fenerbahçe niye yedi golü 4’üncü dakikada? Normal şartlarda Emenike’nin adamını kovalaması gerekiyor belli ki. Hoca demiş ki kovalamaya devam et. Ama futbol böyle bir şey emretmez, Advocaat bunu emrediyor. Eğer stoper ayağında topla Fenerbahçe ceza sahası ön çizgisine kadar geliyorsa ve Fenerbahçe yerleşik savunmadaysa Emenike’nin onun peşinden gitmesi gerekmez. Orta sahaya gelir, biraz daha geri gelir. Hatta stoper ileri çıktığı için boşta kalacağını düşünür. Zaten Fenerbahçe’nin planı da bu değil mi?”

‘Golün sebebi adam adama’

Krasnodar’ın golünün geldiği pozisyonda maçı izleyenlerin Emenike’ye ‘adamını bıraktığı’ için tepki göstermiş olabileceğini dile getiren NTV Spor yorumcusu şunları söyledi: “Advocaat da demiştir ama futbol öyle bir şey emretmez. Emenike adamını bıraktığı için Hasan Ali ne yapacağını şaşırdı. Kaymalar olmuyor çünkü. Herkes alanındaki o kaymaları yapmıyor. Staranç tahtası gibi düşünsünler. Senin karene geldi mi fil nerde piyon nerde demezsin artık. Sen yapışacaksın. Ama Advocaat onu emretmemiş. Herkes adamında demiş. Hasan Ali ne yapacağını şaşırdı. Sow ne yapacağını şaşırdı. Topal elini kaldırıyor filan. Hiçbir temas olmadan dört pasta içeri girip kafayı vurup gol attılar. Sebebi adam adama.”

‘Bu kapsamda adam adama olmaz’

Krasnodarlı bir oyuncunun boşta kalmasıyla savunmanın tamamen çöktüğüne dikkat çeken Demirkol, bu kapsamda bir adam adama oyunu Türkiye’nin İngiltere’ye 8-0 yenildiği maçta gördüğünü anlattı: “Herkes şaşırdı çünkü. Bir adam kaçtı, hepsi birden kaçtı. Dünya zaten bu nedenle vazgeçti bundan. Adam adama işinden bundan vazgeçildi. Bu kapsamda adam adama olmaz. Hiç görülmüş bir şey değil. Bunu biz bir kere yaptık. Ben hatırlıyorum. İngiltere’ye 8-0 yenildiğimiz maçta. Maçı birebir hatırlıyorum. Herkesin bir adamı vardı. Zaten sekiz stoperle çıkmıştık.”