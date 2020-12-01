Mehmet Demirkol: Yeni kurulmuş bir takım için gereğinden fazla çıkarım yapmak doğru değil

Erol Bulut’un maça başladığı 11’i ve ilk planıyla ilgili sorun yok. Lemos’un hızına, Novak’ın daha iyi savunmacı olmasına, Gökhan’ın tecrübesine güvendi. Sorun, Bulut’un Sergen Yalçın’ın planına cevap verememesi. 2. yarıda oyuncu değil plan değiştirmek, kesin bir üstünlük sağlayan Beşiktaş orta sahasına cevap vermek çözüm olabilirdi. Ademi ve Cisse’yi birlikte sahada tutup rakibin güvensiz stoperlerini sarsmak mümkündü.

Sorun oyun tıkandığında başka bir planla cevap verememek. Sergen Yalçın şahane bir plan yapmıştı ama sorunlu savunmasına bir iki darbe indirilse başka bir çözüm bulamayabilirdi. Fenerbahçe elinde çok iyi orta saha ve hücum oyuncuları olmasına rağmen rakibinin planına bir karşı plan geliştiremedi… Bütün bunlar bir yana yeni kurulmuş bir takım için bu yenilgiden sonra gereğinden fazla çıkarım yapmak doğru değil. Hâlâ alınacak 90 puan var ve bu ligde şampiyonun 90 puan çıkarmasını beklemiyorum. Hızlı ve radikal hamlelerle yeni çözümler üretmek lazım.

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Mehmet Demirkol’un yazısı