Mehmet Demirkol: Yediğimiz üçüncü goldeki korkunç organizasyonsuzluk bizi anlatıyor

Hırvatistan’ın attığı 3. goldeki korkunç organizasyonsuzluk bizi anlatıyor. İki dakika sonra Cengiz’in golündeki olağanüstü organizasyon da biziz. İkisi de sürpriz değil. Attığımız yaratıcı gücümüzün göstergesi… Berkay, Cenk, Yusuf ve Cengiz’in dahil olduğu bir sanat eseri. Yediğimiz ise ezberlenmiş şablonların ve bu şablonlardan oluşan bir repertuvarın ve nihayet bunların var ettiği bir ekolün olmayışının sonucu… Yani Şenol Hoca’nın ve herkesin bahsettiği ekol olunamayışın sonucu. Tabii ki bu maç takımın değil, oyuncuların test edildiği bir oyundu.

Mehmet Demirkol’un yazısı