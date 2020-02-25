Mehmet Demirkol: Yanal fantezi dünyasında yaşıyor

Kırklareli maçını seyreden herhangi bir kişi, Tolgay’ın ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçerken yaptığı top kayıplarının Galatasaray derbisi seviyesinde ne sonuçlar doğurabileceğini kestirebilirdi. Yanal’ın bunu görmeyişi, onun neredeyse bir fantazi dünyasında yaşıyor olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe’de oyuncular, teknik direktör kopukluğu had safhada. Bu çok net olarak görülüyor. Peki şimdi ne yapılacak? Kısa, orta ve uzun vade planlarını birbirinden ayırmak lazım. Kısa vadede Ersun Yanal’ın Trabzonspor ile oynanacak kupa maçlarının stresini ne ölçüde kaldıracağı şüpheli. Ancak bunun kararını yönetim verir.

Mehmet Demirkol’un yazısı