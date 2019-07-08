Mehmet Demirkol: Vedat, önünde ve arkasındaki oyuncuların en büyük destekçisi olur

Vedat Muriç’in ligin ikinci yarısında potansiyelden gerçek performansa geçişinin, Rizespor’un Okan Buruk’la oynamaya başladığı oyunla birebir bağlantısı var. Önde ikinci topları alan, akın sonlandıran pas trafiği iyi kalabalık oyun, Vedat’a iyi uydu. Ve Vedat bu oyunun oynanmasında temel rol oynadı. Vedat sezonun en fazla ikili mücadele kazanan oyuncusu. Sırtı dönük oyunu biliyor.

Ancak en önemlisi misal Rodrigues, Kruse, Moses arasında hepsinin bir takım olmasını sağlayacak becerikli ve dinamik bir bağlantı oyuncusu olabileceğini öngörebiliriz. Vedat kaç gol atar bilmiyorum. Ama Kruse’yle birlikte sahada olacağına eminim. Ve hem arkasındaki hem önündeki oyuncuların, birkaç farklı oyunda en büyük destekçisi olacağını söyleyebiliriz.

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Mehmet Demirkol’un yazısı