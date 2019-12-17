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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Trabzonspor’un hücumda bu kadar çözüm üretmekten uzak kalışları bu sezon ilk kez oluyor

Trabzonspor’un özellikle orta sahada bu kadar dağınık olduğu maçları daha önce de gördük. Fakat hücumda bu kadar çözüm üretmekten uzak kalışları bu sezon ilk kez oluyor. Denizlispor tahmin edilebilir bir şekilde ceza sahası önü savunması kurmaya çalıştı ama bunda çok da başarılı olduğunu söyleyemeyiz.

Trabzonspor hücumdaki bütün hareketsizliğine rağmen ilk yarıda öne geçti. Farkı artıracak şanslar da buldu. 2. yarıdaysa anlaşılmaz bir şekilde sürekli göbekten pozisyona girmeye çalıştılar. Enine hiç genişlemediler. Pereira ve Novak’ı öne süremediler. Muhtemelen Barrow ve Sacko’nun hızından çekindiler. Denizli’nin iri savunması için çok kolay bir oyun oldu bu.

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Orta sahada Obi Mikel çoğu zaman tek başına rakibi karşılamak zorunda kaldı. Hem kanatlarda hem merkezde sayısal olarak az kalabildiler. Rodallega’nın her şeyi olduğu Denizli hücumunu neredeyse zorla dirilttiler.

Mehmet Demirkol’un yazısı

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