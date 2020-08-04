Mehmet Demirkol: Trabzonspor’un çok net bir avantajı var

Medyada yer alan haberlerdeki gibi Elneny olasılığı varsa ligin tartışmasız 1 numaralı kadrosu Karadenizliler’de olacak. Zira öne geçme konusunda bir sıkıntısı olmayan Trabzonspor’un oyunu tutma, top yaparak rakibi koşturma eksiğini Elneny’nin varlığı kapatabilir. Bu Parmak’ın oyununu da etkiler. Bu durumda ‘maç başına 2.02 puanlı şampiyon kıskacı’na takılmış ligimizde zirveyi bulması çok zor olmaz. Başakşehir’in Avrupa Ligi sonrası kendisini yenilemesinin kolay olmadığı, Şampiyonlar Ligi yılında 8 ayda 40 lig maçının yıpratıcı olacağı açık. Diğer 3 İstanbul büyüğü ise büyük kadro yenilemeleri içine girmek zorundalar. Dolayısıyla Trabzonspor ’un çok net bir avantajı var.

Mehmet Demirkol’un yazısı