Mehmet Demirkol: Topu iyi dağıtacak bir oyuncu olmayınca sorun gittikçe büyüdü

Ancak Mert ve Ozan’ın önünde Pelkas/Mesut/İrfan gibi topu iyi dağıtacak bir oyuncu olmayınca sorun gittikçe büyüdü. Orta sahada kötü pas tercihlerine bağlı olarak hücumcuların preste top almak zorunda kalıp hemen kaybetmeleri sorunu büyüttü. Ömer Erdoğan’ı ve ekibini kutlamak lazım. Mükemmele yakın bir pas trafiği, her türlü riski alan bir oyunla rakibini hiç çıkartmadan doğru presle alana çok iyi yayıldılar. Muhteşem bir hücum gücü de ortaya koydular. Ama Altay, onlara ‘dur’ dedi.

Mehmet Demirkol’un yazısı