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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Top yüzde 75 FB’deydi ama oyun yüzde 75 Antalya’nın istediği gibi oynandı

Top yüzde 75 Fenerbahçe’deydi ancak oyun yüzde 75 Antalya’nın istediği gibi oynandı. Fenerbahçe’nin pas ve pres kalitesi düşüktü. Pas hatasından bahsetmiyorum: Belki de hata korkusundan da kaynaklanan kalite eksikliği konu… Gerçek kenar oyuncularının yokluğu da bunda etkili oldu. Üçgenleri kurup Antalya savunmasını kenarlara çekemediler.

Üstüne kapalı savunmaya karşı yapılan ortalarda da dikkat çekici bir eksiklik dikkat çekti. Kimse ön direk koşusu yapmadı. Halbuki çapraz koşularla biraz kafa ve alan karıştırmak gerekir. Bülent Korkmaz’ın analizini yanlışlayamadılar. 

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Mehmet Demirkol’un yazısı

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