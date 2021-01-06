Mehmet Demirkol: Terim’in 60’tan önce oyuncu değiştirmemesi tarzına ters değil mi?

Marcao yokken Luyindama’nın performansı iyice düştü, sadece 80’de penaltıya sebep olan büyük hatası değil maçın büyük kısmında Luyindama kötü bir performans sergiledi. Galatasaray’da kötü oynayan başkaları da vardı ancak Emre Akbaba’nın bu kadar kötü oynarken 100 dakika sahada kalması çok sorgulanacak bir tercih oldu.

Sadece Emre Akbaba’nın ilk yarı sonunda çıkıp yerine Kerem Aktürkoğlu’nun daha fazla süre alması değil asıl soru büyük resimde: 5 oyuncu değişikliği hakkı varken Fatih Terim’in genelde 60’tan önce oyuncu değiştirmemesi teknik direktörlük tarzına ters değil mi?

Reklam

Mehmet Demirkol’un yazısı