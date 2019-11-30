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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Tarihin en zor kura beklentisi ya da en kolayı

Herhalde tarihin en zor kura beklentisi, ya da en kolayı. Hem mesafeleri hem rakibi içeren bir kura olacak. Roma ve Bakü arasında seyahat etmek misal… Formda İtalyanlar Roma’dan çıkmazken uzun ve zor bir yolculuk yapmak gerekecek. Ancak Bakü’deki destek de özel olacak. Londra-Glasgow, Münih-Budapeşte ya da Bilbao-Dublin hattında kısa yolculuklar yapmak tamam da, rakip standardı oldukça yüksek. Birinci torba ya da şehir açısında bakmanın çok anlamı var mı bilmiyorum.

Mehmet Demirkol’un yazısı

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